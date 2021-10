+Green pass:in farmacie Liguria prenotati tamponi fino dicembre+

(ANSA) - GENOVA, 13 OTT - A 48 ore dall'obbligo di esibizione del green pass nei luoghi di lavoro, impennata nelle prenotazioni dei tamponi nelle farmacie liguri, oltre che per il vaccino. Secondo Federfarma, moltissime persone hanno prenotato le sedute per i temponi da oggi fino a dicembre considerando di investire circa 450 euro, al netto delle piccole agevolazioni sui 'pacchetti' che vengono applicate da talune farmacie.

Stamani lunghe code sono segnalate davanti a molte delle farmacie liguri che sono designate come 'punto vaccinale'.

Record per una farmacia di Sestri Ponente che ieri ha raggiunto i 10 mila sieri inoculati, 200 nelle ultime 24 ore. (ANSA).