Ubi: a Bergamo assolti Bazoli e Massiah

(ANSA) - MILANO, 08 OTT - Il banchiere Giovanni Bazoli e l'ex consigliere delegato di Ubi Victor Massiah sono stati assolti al termine del processo per il caso Ubi. Le accuse nei loro confronti erano di ostacolo all'esercizio degli organi di vigilanza. Per Bazoli, Massiah e altri imputati la Corte bergamasca ha deciso l'assoluzione nel merito anche riguardo la presunta illecita influenza sull'assemblea del 2013 al termine del processo sul caso Ubi.

Per altri imputati è stato dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. (ANSA).