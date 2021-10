In Umbria tornano a scendere gli attualmente positivi al Covid

(ANSA) - PERUGIA, 06 OTT - Dopo il leggero aumento di martedì, tornano a scendere gli attualmente positivi al Covid in Umbria, ora 734, 43 in meno rispetto al giorno precedente.

Restano invece stabili i ricoverati in ospedale, 50, sei nelle terapie intensive. Emerge dal sito della Regione.

Nell'ultimo giorno sono stati registrati 32 nuovi positivi, 74 guariti e una nuova vittima.

Sono stati analizzati 2.181 tamponi e 4.182 test antigenici, con un tasso di positività dello 0,5 per cento sul totale (0,38 martedì e 0,76 lo stesso giorno della scorsa settimana). (ANSA).