Comunali: Adesso Trieste, voto a Russo ma no apparentamento

(ANSA) - TRIESTE, 06 OTT - Adesso Trieste, la lista di sinistra giunta terza al primo turno delle elezioni a sindaco di Trieste, ha dato indicazione di voto per Francesco Russo. E' l'esito dell'Assemblea cittadina di Adesso Trieste che in una nota precisa: "Non chiediamo contropartite di alcun tipo in relazione a questa indicazione, che non si tradurrà in un apparentamento tecnico, e in una nostra entrata nell'eventuale futura maggioranza".

Evidenziando il significativo dato dell'astensione - "Più di un triestino su due ha deciso di non andare alle urne" - Adesso Trieste ricorda di essere nata "con l'obiettivo di riavvicinare le persone alla politica", sicura che "nei prossimi anni" avrà "la possibilità di aggiungere alcuni strumenti istituzionali già costruiti negli ultimi mesi". Sottolineando la posizione "radicalmente alternativa alla Giunta Dipiazza, non solo dal punto di vista programmatico, ma anche da quello valoriale", vengono ribadite alcune proposte "che ci impegniamo a votare qualora approdassero in Consiglio Comunale", come una nuova variante al Piano Regolatore, la costituzione di una società in house che si occupi dell'illuminazione pubblica, il ritiro del progetto dell'ovovia, e altro. (ANSA).