Alluvione Genova, concessi servizi sociali a ex sindaco Vincenzi

(ANSA) - GENOVA, 05 OTT - Il tribunale di Sorveglianza di Genova ha concesso l'affidamento ai servizi sociali all'ex sindaco di Genova Marta Vincenzi. L'ex prima cittadina, difesa dall'avvocato Stefano Savi, aveva patteggiato una pena di tre anni per l'alluvione avvenuta a Genova nel 2011 che era costata la vita a sei donne, di cui due bambine. Anche il sostituto procuratore generale Enrico Zucca aveva dato parere favorevole.

Subito dopo la prima udienza il giudice Clara Guerello si era astenuta per un possibile conflitto d'interesse visto che i genitori, che avevano subito un danno al negozio in quell'aluvione, avevano provato a costituirsi parte civile ma la richiesta era stata respinta. (ANSA).