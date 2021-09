Cerca di salvare cane finito nel canale, morto cacciatore

(ANSA) - BOLOGNA, 30 SET - Un cacciatore è morto, nelle campagne di Massa Fiscaglia nel Ferrarese, mentre tentava di salvare il cane finito in un canale. È successo nella mattinata di oggi e l'uomo, Franco Fanini, 78 anni, residente a Forlì, si trovava nella cittadina estense per una battuta di caccia. Nel tentativo di salvare il cane in difficoltà è finito a sua volta nel canale ed è probabilmente annegato.

La dinamica dell'incidente è stata ricostruita dai carabinieri di Massa Fiscaglia intervenuti sul posto assieme ai Vigili del Fuoco che si sono dovuti occupare del recupero del corpo dell'anziano affidato poi ai sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. (ANSA).