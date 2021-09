Covid: 3.797 positivi e 52 vittime nelle ultime 24 ore

(ANSA) - ROMA, 24 SET - Sono 3.797 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, in calo rispetto a ieri, quando erano stati 4.061.

Sono invece 52 le vittime in un giorno (ieri erano state 63). Il tasso di positività è stabile, all'1,4%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia sono 489, in calo di 16 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Dall'inizio della pandemia sono 4.653.696 i casi individuati, 130.603 i morti, 4.419.537 le persone guarite o dimesse. Al momento in Italia ci sono sono 103.556 positivo, 1.527 in meno rispetto a ieri. (ANSA).