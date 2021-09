Scontro tra furgone e camion, 2 morti e 3 feriti in A4

(ANSA) - PALAZZOLO DELLO STELLA, 23 SET - Due persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite in modo grave in un incidente avvenuto attorno alle 8.15, lungo l'autostrada A4, nel comune di Palazzolo dello Stella (Udine).

Secondo quanto rende noto Autovie Venete, lo schianto si è verificato tra un furgone e un autoarticolato in un tratto di coda tra San Giorgio di Nogaro e Latisana, in direzione Venezia.

La colonna, segnalata dai pannelli a messaggio variabile, si era formata a causa di un incidente avvenuto nella notte e che ha riguardato un camion frigo.

Le vittime e i feriti erano tutti a bordo del furgone. Sul posto il personale di Autovie Venete, il 118, la Polizia stradale per i rilievi, i Vigili del fuoco, i mezzi di soccorso meccanico.

Per quanto riguarda la viabilità, informa Autovie, la circolazione sta procedendo lungo la corsia di sorpasso.

Al momento, si segnalano code a tratti tra Villesse e Latisana.

A causa del precedente sinistro, si registrano ancora code a tratti tra San Stino di Livenza e Latisana in direzione Trieste.

(ANSA).