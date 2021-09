Eitan: zio, mia moglie Aya è già in Israele

(ANSA) - PAVIA, 19 SET - "Vi confermo che mia moglie Aya è già in Israele": è quanto ha detto Or Nirko, zio paterno di Eitan, unico sopravvissuto nella strage del Mottarone, in un messaggio inviato ai giornalisti che sono davanti alla sua abitazione a Travacò Siccomario, in provincia di Pavia. E' probabile che Aya sia partita già ieri sera per Israele. (ANSA).