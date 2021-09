Meteo:doppia perturbazione imminente, rischio temporali

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Il tempo è in cambiamento.

L'anticiclone comincia a scricchiolare sotto la spinta di perturbazioni atlantiche che piomberanno sull'Italia. Ce ne saranno due fino al weekend, poi altre. Andrea Garbinato responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it informa che in queste ore un primo fronte perturbato sta impattando sul Nordovest, sull'arco alpino, in Emilia Romagna e in Toscana, successivamente si estenderà e si intensificherà anche sul Triveneto. Su queste regioni sono attese precipitazioni sotto forma di temporali e locali grandinate e un ulteriore peggioramento del tempo in serata e nottata. Sul resto d'Italia, a parte una diffusa nuvolosità, il tempo sarà più asciutto.

Venerdì la perturbazione abbandonerà il Nord, interessando ancora il Triveneto e al mattino anche la Toscana, scendendo poi su Lazio e Umbria e quindi Marche nel pomeriggio. Nel corso del weekend giungerà la seconda perturbazione con altre piogge e locali temporali soprattutto al Nord e sull'alta Toscana. Il maltempo si allontanerà definitivamente dall'Italia domenica pomeriggio quando tutto il Paese sarà baciato dal sole salvo più nubi sul Triveneto. Fine settimana decisamente soleggiato invece per il Centro-Sud. Il bel tempo continuerà anche nei primi due giorni della prossima settimana, dopo di che, proprio in concomitanza con l'equinozio (mercoledì 22 settembre), potrebbe irrompere l'autunno con altre piogge e un deciso calo termico.

NEL DETTAGLIO: - Giovedì 16. Al nord: cielo coperto con piogge e temporali, peggiora ulteriormente in serata e nottata. Al centro: maltempo in Toscana, molte nubi altrove. Al sud: nubi irregolari, clima caldo.

- Venerdì 17. Al nord: ultime piogge battenti su Lombardia, Nordest, Liguria. Al centro: rovesci e temporali su Toscana, Umbria e Lazio, poi anche Marche. Al sud: asciutto, ma molte nuvole.

- Sabato 18. Al nord: nuove piogge in arrivo, ma meno intense.

Al centro: instabile sull'alta Toscana, più sole altrove. Al sud: molte nubi e qualche pioggia in Basilicata.

Domenica ancora precipitazioni al Nord, soleggiato sul resto d'Italia. (ANSA).