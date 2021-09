Vaccini: Sardegna, "tanti consiglieri c.destra non li fanno"

(ANSA) - CAGLIARI, 03 SET - La maggior parte dei consiglieri regionali sardi di maggioranza non ha fatto il vaccino. Lo denuncia Francesco Agus (Progressisti), esponente d'opposizione dell'Assemblea sarda, in un post su Facebook intitolato "Il posto più insicuro tra quelli che frequento è il Consiglio regionale". Secondo il progressista "è assurdo fare questa constatazione in un momento in cui è richiesto il Green pass per lavorare in una scuola o fare colazione al bar". Agus contesta anche le motivazioni portate dagli interessati a giustificazione della mancata vaccinazione:"manca solo la storia del cane che si è mangiato il Green pass".

Ad ogni modo, spiega, "non voglio entrare nel merito del buon esempio che chi copre ruoli pubblici è tenuto a dare perché ognuno fa i conti con la propria coscienza". Però, sottolinea, "qui si parla dell'esigenza di tutelare se stessi, i propri familiari e il personale che lavora in Consiglio".

Per questo, aggiunge, "i colleghi di maggioranza e componenti della Giunta che non l'hanno fatto dovrebbero al più presto vaccinarsi". E annuncia infine che chiederà "al presidente del Consiglio di intervenire per rendere i locali, a volte angusti, in cui si svolgono le riunioni più sicuri. E a far sì che le scelte personali (sbagliate) di alcuni non ricadano sugli altri". (ANSA).