Scuola: con termoscanner e app, al via controlli in Fvg

(ANSA) - TRIESTE, 01 SET - Al via questa mattina anche negli istituti scolastici e nelle università del Friuli Venezia Giulia i controlli sul Green pass, da oggi obbligatorio per il personale della scuola e per dipendenti e studenti degli atenei.

Al liceo Dante-Carducci di Trieste, spiega la dirigente Oliva Quasimodo, è stato allestito un banchetto all'ingresso con termoscanner e tablet, quest'ultimo per verificare il possesso della certificazione verde. "Oggi sono presenti solo coloro che dovevano prendere servizio - aggiunge - quindi un numero molto limitato di persone. Abbiamo gestito con facilità" l'avvio della nuova procedura. "Sarà il numero delle persone a metterci in difficoltà, quando ad esempio cominceranno le lezioni, ma per quella data dovremmo avere a disposizione una piattaforma dedicata, come assicurato dal Ministero". "Oggi è andato tutto liscio, nessuna protesta", ribadisce. Al Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste i controlli vengono eseguiti su studenti e personale all'ingresso. Gli studenti arrivano alla spicciolata ed esibiscono i loro Green pass dopo aver misurato la temperatura. "Oggi non sono state evidenziate particolari problematiche, tutto si sta svolgendo nei termini prescritti dalla normativa", assicura il direttore Roberto Turrin.

Controlli regolari anche all'Università del capoluogo, informa l'ateneo.

In generale al momento in regione non sono stati segnalati disagi nelle città, né a Udine né a Trieste. Da oggi il Green pass è obbligatorio anche per i trasporti a lunga percorrenza.

Il traffico ferroviario, conferma Rfi, stamattina risulta regolare. Lo stesso anche per quanto riguarda lo scalo aeroportuale regionale di Ronchi dei Legionari (Gorizia) dove sia gli imbarchi che gli arrivi si stanno svolgendo in assoluta regolarità. "Tutti i passeggeri sono molto favorevoli al provvedimento - ha spiegato l'ad di Trieste Airport, Marco Consalvo - quanto più il quadro regolatorio si stabilizza, tanto più la situazione nei trasporti aerei migliora". (ANSA).