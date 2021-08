Covid: nuovi piani mobilità delle regioni entro il 2 settembre

Le regioni aggiorneranno entro il 2 settembre i piani per la mobilità alla luce delle nuove linee guida che il ministro Enrico Giovannini ha consegnato stamattina in un incontro insieme alla ministra Carfagna. La riunione, che ha visto un clima di serena collaborazione tra regioni e rappresentanti del governo, ha affrontato anche il tema dei controlli e delle risorse messe in campo sia per compensare i mancati ricavi e i maggiori costi delle aziende di trasporto locale (800 milioni) sia quelle per realizzare servizi aggiuntivi di bus e metropolitane: per quest'ultimo capitolo sono previsti 618 milioni nel secondo semestre dell'anno.