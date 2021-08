Sanità: Molise, presidente Toma nominato commissario

(ANSA) - CAMPOBASSO, 05 AGO - Palazzo Chigi ha nominato oggi pomeriggio il presidente della Regione Molise Donato Toma commissario ad acta per la sanità regionale. Prende il posto di Flori Degrassi che si era dimessa sabato scorso.

"Ho tre obiettivi - ha detto il governatore subito dopo la nomina -: azzerare il disavanzo, attuare il Patto per la salute, rendendo finalmente efficiente il Sistema sanitario, e porre fine allo strumento del Commissariamento".

"Il Governo Draghi - prosegue - mi ha dato ragione: il commissario alla Sanità in Molise deve essere il presidente della Regione. Le mie richieste sono state accolte e si è dimostrato che soluzioni diverse non sono efficaci. Adesso occorre recuperare il tempo perso e lavorare nell'unica direzione necessaria: tutelare il sacrosanto diritto alla salute dei molisani. Lo faremo di concerto, valorizzando tutte le professionalità del comparto sanitario e parasanitario, ascoltando, confrontandoci e decidendo. Al Governo ho già anticipato che presenterò delle richieste precise, con cronoprogramma e obiettivi. Subito: risorse economiche per azzerare il deficit, risorse umane per dare continuità e maggiore efficienza al servizio, sostegno da parte dell'Agenas.

Il mio obiettivo è quello di porre fine allo strumento del Commissariamento entro la scadenza del mio primo mandato e ridare così alla Regione la potestà legislativa in materia sanitaria".

"Sono soddisfatto - ha concluso Toma - tutti ricorderete le mie battaglie, con i Governi precedenti, per essere nominato commissario. Oggi abbiamo finalmente avuto ragione". (ANSA).