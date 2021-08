Covid: Marche, +8 ricoveri (50) e 197 positivi in un giorno

(ANSA) - ANCONA, 05 AGO - Nell'ultima giornata balzo di ricoveri per Covid nelle Marche: +8 degenti fanno salire il totale a 50. Nell'ultima giornata 197 casi di positività (incidenza 69,26 su 100mila abitanti) rilevati e nessun decesso (il totale resta 3.040), fa sapere il Servizio Sanità della Regione.

Tra i ricoverati in calo quelli in terapia intensiva (4; -1) e in aumento in Semintensiva (7; +4) e in reparti non intensivi (39; +5); un solo dimesso. I positivi in isolamento domiciliare salgono a 2.398 (+133) e il totale dei positivi (comprende anche i ricoverati) a 2.448 (+141). Gli osp Le quarantene per contatto con contagiati sono ora 3.824 (+63) mentre i guariti/dimessi raggiungono quota 100.798 (+55).

Tra i nuovi 197 casi di contagio ben 70 riguardano la provincia di Macerata, 42 il Fermano, 41 la provincia di Ancona, 21 il Pesarese e 13 Ascoli Piceno; dieci i contagi da fuori regione. Sono 35 le persone con sintomi; tra i casi 55 derivano da contatto domestico e 49 da contatti stretti di positivi, cinque in setting lavorativo e otto in ambiente di vita o socialità. (ANSA).