Incendi: Molise, nelle ultime ore roghi in almeno 20 comuni

Il Molise in piena emergenza per gli incendi. Nelle ultime 24 ore, segnate in tutta la regione da temperature elevatissime, sono stati almeno 20 i comuni interessati dai roghi. L'ultimo in ordine di tempo è avvenuto durante la notte scorsa a Mirabello (Campobasso). In una contrada alcuni abitanti hanno dovuto abbandonare per alcune ore le loro abitazioni, l'emergenza è rientrata all'alba. Sempre in provincia di Campobasso altri roghi si sono verificati a Gildone, Pietracatella, Santa Croce di Magliano, Rotello, Ururi e poi sulla costa a Petacciato, Termoli e Campomarino. Fiamme e allarme anche in provincia di Isernia dove gli incendi hanno interessato i territori di Carovilli, Monteroduni, Agnone, Venafro, Longano, Sant'Elena Sannita, Macchiagodena e Frosolone.

Le fiamme in alcuni casi, oltre alle abitazioni, hanno minacciato anche aziende e stalle con animali. Per spegnere i roghi sono stati impegnati decine di uomini tra Vigili del fuoco e volontari. All'opera anche diversi canadair e elicotteri.

