Caso Eni: Anm Milano, disagio tra toghe ma fiducia in Csm

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - "Non possiamo che predicare il rispetto delle forme del procedimento e ribadire la fiducia negli organi dell'autogoverno. Tuttavia, dobbiamo farci carico del disagio espresso da una parte rilevante di colleghi del distretto per una vicenda grave e articolata". Lo scrive la Giunta milanese dell'Anm, che respinge "ogni strumentalizzazione di una vicenda così delicata e complessa", in merito al caso che sta investendo la Procura di Milano, dove tra l'altro quasi tutti i pm e molti giudici hanno espresso solidarietà con una lettera al pm Paolo Storari, dopo che il pg della Cassazione ha chiesto al Csm il suo trasferimento cautelare. (ANSA).