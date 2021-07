In crisi causa Covid, più romani chiedono buoni spesa

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Stipendi fortemente ridotti (73,5%), perdita del lavoro (57,3%), fine dei risparmi (39,3%): sono queste le principali cause che hanno portato i cittadini romani, nell'anno Covid, a chiedere aiuti socio-assistenziali e buoni spesa. Lo rivela un rapporto di ricerca sulle nuove povertà nel territorio cittadino promosso e finanziato dall'Amministrazione Capitolina. Inoltre, sempre secondo lo studio, in tre casi su quattro (76,1%), si tratta di cittadini che hanno usufruito di questo tipo di aiuti per la prima volta e la stragrande maggioranza di loro (85,7%) non vede all'orizzonte un miglioramento della propria condizione. "Questo lavoro di ricerca è stato avviato durante il periodo della pandemia. Un lavoro nato da un'esigenza fondamentale: provare a governare la pandemia. Abbiamo lavorato giorno e notte per intensificare i servizi", ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi, durante la conferenza stampa in Campidoglio. Lo studio, condotto dalla Fondazione Unicampus San Pellegrino per il tramite del suo SocioLab - Istituto di studi sociali, con la direzione scientifica del prof. Nicola Ferrigni, punta ad approfondire l'impatto dell'emergenza sanitaria da Covid-19 sul tessuto socio-economico capitolino, al fine di sondare l'impatto dei servizi e definire azioni amministrative sempre più capaci di rispondere ai bisogni dei cittadini (ANSA).