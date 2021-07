Covid: in Calabria nessuna vittima e 38 contagiati

(ANSA) - CATANZARO, 07 LUG - Nessuna vittima da Covid in Calabria nelle ultime 24 ore. I decessi totali da inizio pandemia restano così a 1.232. I nuovi contagi sono 38 (ieri 26) con 2.104 tamponi fatti ed un tasso di positività dell'1,81% (ieri 1,14%). Sul fronte ospedaliero si registra un nuovo ingresso in area medica (53) mentre cala di una unità il numero dei ricoverati in terapia intensiva (4). I guariti nelle ultime 24 ore sono 85 mentre si riducono i casi attivi (-47) e gli isolati a domicilio (-47). Ad oggi sono stati eseguiti 945.588 tamponi con 69.157 positivi. Questi i dati dei dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro: casi attivi 52 (9 in reparto, 1 in terapia intensiva, 42 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10196 (10052 guariti, 144 deceduti). Cosenza: casi attivi 2134 (25 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2107 in isolamento domiciliare); casi chiusi 21008 (20449 guariti, 559 deceduti).

Crotone: casi attivi 48 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 44 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6535 (6434 guariti, 101 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 170 (10 in reparto, 1 in terapia intensiva, 159 in isolamento domiciliare); casi chiusi 22935 (22599 guariti, 336 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 30 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 25 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5538 (5446 guariti, 92 deceduti). (ANSA).