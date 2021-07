Mafia, 85 misure cautelari nel Palermitano

I carabinieri del Comando provinciale di Palermo e la Direzione Investigativa Antimafia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 85 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di droga, reati in materia di armi, estorsione e corruzione. Sono 63 le persone in carcere, 18 ao domiciliari e 4 sottoposte a obblighi di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria. Arrestata anche la collaboratrice di giustizia Giusy Vitale, sorella dei capi del mandamento mafioso di Partinico Leonardo e Vito.