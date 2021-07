Covid: Cuc, piste di sci aperte non aumentano contagi

(ANSA) - AOSTA, 03 LUG - "Non possiamo permetterci di perdere neppure un giorno della prossima stagione: è importante avere le idee chiare sulle linee e i protocolli da adottare, consapevoli che la situazione continua a essere in evoluzione. Partiamo però da alcune certezze: lo sci non incide sul contagio". Così Giuseppe Cuc, presidente del Collegio nazionale maestri di sci, interviene dopo l'incontro programmatico in vista della prossima stagione invernale che si è svolto nella sede milanese della Fisi.

"Quest'anno - aggiunge - in alcuni Paesi si è sciato, gli sci club italiani sono sempre stati in pista e con alcune piccole e semplici regole non ci sono stati problemi. Questo dimostra che si può e si deve ripartire in sicurezza".

Dopo uno stop prolungato a causa delle misure restrittive per il Covid-19 e, fanno sapere i maestri di sci, "una attenta analisi di quanto accaduto in altri paesi come Spagna, Andorra, Svizzera e in Scandinavia, è fondamentale farsi trovare pronti affinché le attività economiche che ruotano intorno alla montagna possano tornare alla normalità". In questo senso, "a fine mese si prospetta un nuovo incontro, questa volta con il governo, per poter programmare la ripartenza". (ANSA).