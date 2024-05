Rissa e sparatoria, arrestato per spaccio fratello del ricercato

Nel corso di una serie di controlli straordinari disposti sul territorio di Sezze, come annunciato due giorni fa dal prefetto di Latina Maurizio Falco nel corso dell'ultimo Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, i carabinieri del comando provinciale pontino hanno arrestato un uomo di 44 anni di origine romena, fratello del 37enne ricercato per aver esploso sabato scorso un colpo di pistola all'interno di un bar in zona Ferro di Cavallo, colpendo accidentalmente una ragazza di 20 anni che si trovava all'interno del locale insieme al fidanzato. La giovane è stata poi operata all'ospedale di Latina ed è fuori pericolo.

Il 44enne, individuato nell'ambito delle ricerche del fratello, ancora ricercato attivamente dai militari della Compagnia di Latina per l'episodio di cinque giorni fa, è stato arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini dello spaccio, trovato in possesso di 84 grammi di marijuana suddivisa in involucri, nonché di un bilancino di precisione, tutto sottoposto a sequestro. L'uomo è finito agli arresti domiciliari, in attesa di rito direttissimo che si terrà questa mattina.



