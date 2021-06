Covid, incidenza in Vda scesa a 10 casi su 100 mila abitanti

(ANSA) - AOSTA, 25 GIU - L'incidenza settimanale di contagi da Covid-19 in Valle d'Aosta è scesa a 10,5 nuovi casi su 100 mila abitanti nel periodo 18-24 giugno (la media nazionale è di 11). E' la terza settimana in cui il valore si mantiene sotto la soglia di 50, andamento che spiega il passaggio in zona bianca che avverrà lunedì 28 giugno. L'occupazione di posti letto di area medica si attesta all'1,2% (la media italiana è del 4%) mentre non vi sono pazienti positivi in terapia intensiva (4%).

E' invece in risalita l'indice Rt, da 0,68 a 0,79. Resta 'bassa' la classificazione complessiva di rischio.

I dati emergono dall'ultimo monitoraggio settimanale del Ministero della Salute-Iss sull'andamento dell'epidemia. (ANSA).