Donna scomparsa nell'Oristanese, si indaga per omicidio

(ANSA) - ORISTANO, 11 GIU - La Procura di Oristano ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio per la scomparsa di Marina Castangia, 60 anni, parrucchiera originaria di Cabras ma residente a Mogorella, sparita nel nulla i primi di maggio. Sul registro degli indagati, come atto dovuto per consentire una serie di accertamenti, è stato iscritto il nome del compagno, Antonio Demelas. Da questa mattina i carabinieri della Compagnia di Mogoro e gli specialisti del Ris arrivati da Cagliari stanno perquisendo e passando palmo a palmo l'abitazione di Demelas a Mogorella, in cerca di elementi utili a indirizzare le indagini.

(ANSA).