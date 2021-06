Vaccini: nelle Marche da settembre la terza dose

Nelle Marche si prevede di iniziare nell'ultima settimana di settembre la terza dose vaccinale anti-Covid, ad esempio per il personale sanitario che è stato il primo ad essere vaccinato a partire da fine dicembre. Lo riferisce l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini "acclarato che la copertura vaccinale dura circa 9 mesi". "L'immunizzazione dei marchigiani? I vaccini che le Marche hanno avuto a disposizione, sono stati inferiori alla proporzione con la popolazione e abbiamo chiesto al commissario di recuperare"; "Quando avremo superato un milione di vaccini su una platea di un milione e 250, avremo consapevolezza di essere un passo avanti". Ma prima della questione terzo richiamo, c'è quella dei vaccini in vacanza: le Marche sono "in grado ora di fare lo scambio automatico con il sistema Poste solo con la Lombardia". Circa 400 già le telefonate al Cup (centro unico prenotazione) Marche per chiedere la somministrazione della seconda dose in vacanza o altrove. La Regione sta organizzando lo 'scambio' in base alla "concertazione tra tutte le regioni. Non è un problema solo delle Marche, deve essere risolto a livello di Conferenza delle Regioni e poi coordinate dal commissario Figliuolo". Altro nodo è quello degli studenti che vogliono andare all'estero, per esempio per motivi di studio, e chiedono di anticipare la vaccinazione. La Regione valuta di "vaccinarli con il Johnson, con la dose unica".