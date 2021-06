Due donne uccise vicino Roma, fermato il figlio di una delle vittime

Duplice omicidio vicino a Roma. Due donne, di 65 e 76 anni, sono state trovate morte a Trevignano Romano. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Bracciano che hanno fermato il presunto autore. Secondo quanto si è appreso, si tratta del figlio 34enne di una delle due donne, con precedenti. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Bracciano, per un Tso, dove é piantonato.

Sono in corso i rilievi tecnico scientifici da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia per ricostruire la dinamica di quello che è accaduto. Gli investigatori sono al lavoro anche per accertare il movente dell'omicidio. Secondo quanto si è appreso, la 76enne sarebbe una vicina dell'altra donna. L'allarme è scattato intorno alle 13.