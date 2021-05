Disabilità: Stefani, auspicabile istituire garanti regionali

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Sull'istituzione dei garanti delle persone con disabilità "ritengo che per prima cosa sia utile diffondere questa figura a livello regionale, per poi valutare successivamente l'opportunità di istituire una figura anche a livello nazionale per garantire il coordinamento e l'omogeneità dell'azione". Lo ha detto il ministro per le Disabilità Erika Stefani rispondendo ad una interrogazione dell'on. Novelli in commissione 'Affari Sociali" della Camera.

Stefani ha ricordato che la figura del Garante è stata già attivata dalle Regioni Campania, Sicilia, ed anche "in regione Lombardia è stata presentata una proposta di legge regionale per l'istituzione di un Garante regionale per le persone con disabilità e la Regione Lazio si sta muovendo nella stessa direzione". (ANSA).