Vaccini:Lazio,con open day +26% vaccinazioni rispetto target

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "L'open day è andato molto bene. In tre giorni abbiamo fatto complessivamente 158.276 somministrazioni, di cui 22mila nell'open day, e questo è il 26% in più rispetto al target indicato dalla struttura commissariale". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, nel corso di una conferenza stampa. "E' un risultato straordinario che mette in luce la capacità di somministrazione del nostro sistema - aggiunge - Questo ci porterà a programmare nuovi appuntamenti a partire dal prossimo fine settimana con una platea che sarà sempre degli over40". (ANSA).