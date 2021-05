Terrorismo: Calabresi, arresti in Francia gesto simbolico

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - "Io credo che quello che ha fatto la Francia sia soprattutto un gesto simbolico, non faccio troppo affidamento sul fatto che queste persone in tempi brevi tornino in Italia". Lo ha detto Mario Calabresi, oggi, a Milano, in occasione della commemorazione, in Questura, del 49mo anniversario dell'uccisione del padre, il commissario Luigi Calabresi. "Oggi questi arresti non ci cambiano, come famiglia - ha aggiunto - non fa la differenza, ma sarebbe invece importante un contributo di verità e un'ammissione di responsabilità".

