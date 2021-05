Tangenti: 2 anni per ex dg Ilspa, corruzione prescritta

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - Antonio Rognoni, l'ex dg di Ilspa, la società ora incorporata in Aria spa, la 'centrale per gli acquisti' regionale, è stato condannato a Milano a 2 anni di reclusione per fatture per operazioni inesistenti, mentre sia lui che i due imprenditori coimputati si sono visti dichiarare l'estinzione per prescrizione del reato di corruzione in quanto, tra il 2011 e il 2012, in cambio di un suo intervento nelle gare per le nuove sedi di Anatomia Patologica dell'ospedale San Gerardo di Monza e per la sede di Regione Lombardia in via Taramelli, avrebbe ottenuto in cambio lavori di ristrutturazione gratuiti e alcuni arredi in particolare per il suo appartamento in uno dei quartieri residenziali vicino alla Fiera.

Lo ha deciso stamane la quarta sezione penale del Tribunale, che ha anche condannato una delle società imputate a una sanzione pecuniaria pari a 34 mila 400 euro e disposto la confisca di oltre 3.300 euro (l'importo relativo alla falsa fattura) e la restituzione a Rognoni gli oltre 154 mila euro sequestrati nel 2016 come equivalente del reato. I giudici hanno in sostanza accolto le richiesta del pm Alessia Menegazzo titolare del fascicolo ai tempi istruito dalla collega, poi diventato procuratore aggiunto, Letizia Mannella.

Rognoni, arrestato nel 2014 nell'ambito di indagini legate a Expo e per le quali ha affrontato diversi processi, lo scorso novembre, tra l'altro, si è visto ridurre la pena in appello a 8 mesi e 20 giorni di reclusione e 450 euro di multa per la gara per la cosiddetta 'Città della salute' e a ottobre, invece, è stato assolto dalla turbativa d'asta per il caso della procedura per la Piastra dei Servizi dell'Esposizione Universale. (ANSA).