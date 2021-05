Migranti: bando per 4 navi-quarantena da 300-400 posti

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Il Governo cerca altre 4 grandi navi da destinare - nel periodo 1 giugno-30 luglio - alla quarantena delle persone che sbarcano, "in considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria in atto e del probabile incremento del numero dei migranti in arrivo nel periodo estivo". Lo prevede un bando della Protezione civile. Gli operatori interessati hanno tempo fino alle 20 di giovedì prossimo per presentare la propria domanda.

Le navi, prevede l'avviso, dovranno ospitare da un minimo di 300 a un massimo di 400 migranti ognuna, "essere regolarmente armate ed equipaggiate" ed in grado di "raggiungere, entro le 24 ore successive alla sottoscrizione del contratto di noleggio, le coste della Sicilia, della Calabria, della Sardegna o del Friuli Venezia Giulia o di altro luogo sul territorio nazionale ove si verifichi il contesto emergenziale".

Le unità, inoltre, potranno avere da 361 a 460 cabine ed il costo massimo stimato per la fornitura del servizio è pari a 36mila euro al giorno, pari a 25 euro al giorno per ospite.

