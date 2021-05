Covid, Valle d'Aosta in bilico tra giallo e arancione

(ANSA) - AOSTA, 13 MAG - La Valle d'Aosta è in bilico tra il passare in zona gialla oppure restare in zona arancione. E' quanto emerge dall'analisi dei dati del contagio da Covid-19 relativi alla scorsa settimana. L'incidenza dei nuovi casi positivi ad oggi è intorno a 160 su 100.000 abitanti, l'indice Rt è inferiore a 1. Saranno determinanti i dati delle ultime ore per confermare o meno il calo del contagio nella regione alpina.

Il passaggio in zona gialla consentirebbe di allentare le misure restrittive, in particolare per quanto riguarda l'apertura di bar e ristoranti. (ANSA).