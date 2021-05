Scoperto cadavere in una abitazione, giallo a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 10 MAG - Il cadavere di un uomo di 42 anni, Mario Romani, è stato scoperto nella tarda mattinata di oggi all'interno della sua abitazione in via Cornalias a Cagliari, nel quartiere di Is Mirrionis. Da quanto si apprende la casa era a soqquadro. Al momento non si conoscono le cause della morte, gli investigatori non escludono alcuna ipotesi. Sul posto stanno lavorando i carabinieri del Nucleo investigativo del Conando provinciale e i militari della Compagnia di Cagliari. Si attende l'arrivo degli specialisti del Ris e del medico legale. (ANSA).