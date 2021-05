Incidenti stradali: scontro con auto, morti due motociclisti

(ANSA) - CREMONA, 08 MAG - Due motociclisti sono morti questa mattina nello scontro con un'auto a Pieve San Giacomo, in provincia di Cremona.

L'incidente si è verificato poco prima delle 11 lungo la provinciale 27 e le due vittime, che secondo le prime informazioni sarebbero un uomo e una donna che viaggiavano sulla stessa moto, devono ancora essere identificate. Nell'impatto con la vettura i due motociclisti sono stati sbalzati in un fossato e la macchina è rimasta in bilico su un ponticello.

Sul posto gli operatori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno verificando cause e dinamica dello schianto mortale. (ANSA).