Covid: tirocinanti Medicina in piazza,formazione compromessa

(ANSA) - TORINO, 05 MAG - Non si può diventare medici senza tirocinio. Lo denunciano gli studenti universitari del quarto, quinto e sesto anno della Facoltà di Medicina di Torino che si sono dati appuntamento questo pomeriggio in piazza Castello, di fronte alla Regione Piemonte. Sono quelli che in questo periodo dovrebbero essere negli ospedali per la pratica e che invece causa Covid sono fermi.

"La nostra formazione è compromessa - dicono - è questo non è accettabile. Un blocco che va avanti da un anno e mezzo, in cui facciamo lezioni solo da cada, davanti al pc, senza pratica e tirocinio nei reparti". "Che medico sarò senza il tirocinio?", "Curatevi da chi vi curerà'" recitano alcuni cartelli esposti durante l'iniziativa. "Vogliamo andare nei reparti, a contatto con i medici e soprattutto i pazienti. Visto che in quanto studenti di medicina siamo tutti vaccinati non vediamo quale sia il problema", concludono. (ANSA).