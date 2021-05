Scuola: Bianchi, ragioniamo su stabilizzazione precari

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - "Abbiamo il tema del transitorio: come recuperare coloro che hanno accumulato esperienza e che hanno bisogno di stabilità: su quasi 500 mila posti comuni, abbiamo oltre 200 mila docenti a tempo determinato con situazioni diverse: la cosa sbagliata e trattarli tutti allo stesso modo, sono persone con esperienze, titoli e esperienze diverse. Stiamo ragionando col Mef per capire come riconoscere titoli e merito diversi e permettere di far confluire queste persone all'interno di una visione stabile per far partire la macchina di una assunzione regolare e continua". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi in audizione. (ANSA).