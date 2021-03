"Il paziente Zero vuole cantare per voi ancora per tanto tempo! E che voi, possiate venire ad ascoltarmi per tanto tanto tempo ancora. Viva il vaccino! Viva la vita!!!"

Così il cantante Renato Zero, sui suoi profili social, racconta di essersi sottoposto al vaccino contro il Covid. Renato Fiacchini, questo il suo nome all'anagrafe, è nato a Roma, dove risiede, nel 1950. In questo periodo nel Lazio le vaccinazioni sono aperte alle persone della sua età.