Cei: preoccupati per la tenuta sociale, sostenere le famiglie

"Preoccupazione per la tenuta sociale del Paese" è stata espressa dai Vescovi riuniti per la sessione primaverile del Consiglio Episcopale Permanente. "In questa fase delicata, è emersa l'urgenza - si legge nel comunicato della Cei - di uno sguardo lucido sulla situazione attuale che si traduca in una presenza di speranza della comunità cristiana, ma anche in azioni concrete a sostegno delle famiglie e dei cittadini, in particolare quelli più vulnerabili".

"Il difficile momento che l'Italia e il mondo intero stanno attraversando a causa della pandemia e del suo drammatico 'effetto domino' sulla salute, sul lavoro, sull'economia e sull'educazione" è stato al centro della riflessione dei Vescovi che sottolineano "l'esplosione di vere e proprie 'faglie sociali', tra i più ricchi e i sempre più poveri (fra cui rientrano in numero crescente lavoratori e piccoli imprenditori del ceto medio), tra donne e uomini, tra anziani e giovani, richiamano a un forte senso di responsabilità che deve accomunare le istituzioni, sia quelle civili sia quelle religiose". Lo dice la Cei in un comunicato.