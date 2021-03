Strage Macerata, Cassazione condanna Traini a 12 anni

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - E' stata confermata dalla Cassazione la condanna a 12 anni di reclusione per il 31/enne Luca Traini accusato di strage per aver sparato a sei migranti, ferendoli, il 3 febbraio 2018 a Macerata, con l'aggravante dell'odio raziale. La Suprema Corte ha anche confermato il diritto al risarcimento per le vittime e per le parti civili. Tra queste, il comune di Macerata e la struttura territoriale del Pd.

(ANSA).