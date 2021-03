Garavaglia: 'Il passaporto vaccinale fondamentale per il turismo'

"Il passaporto vaccinale è fondamentale, è già cominciata qualche prenotazione dall'estero (anche dagli Usa) di chi è vaccinato e vuole venire in Italia.

Si sta muovendo tutto il settore su questo. Il 31 di questo mese in Sardegna inaugurano il centro per i test, quindi si potrà partire in sicurezza. L'obiettivo è che su questo si vada tutti insieme in Europa e si decida insieme, così che nessuno abbia vantaggi competitivi". Lo dice il ministro Massimo Garavaglia intervenendo a Tg2 Post su Rai2. "Dobbiamo solo accelerare ancora il piano di vaccini, così non serviranno le isole Covid free a cui pensa la Grecia" spiega.