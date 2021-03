“Dare valore all’acqua” il digital Talk di Earth Day Italia per il World Water Day 2021 Lunedì 22 marzo dalle ore 17:00, per celebrare la Giornata Mondiale dell’Acqua, Earth Day Italia propone il Digital Talk “Dare Valore all’acqua”, realizzato con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, il supporto scientifico di Genius Watter.

Il dibattito, moderato dal giornalista Marco Gisotti, inquadrerà la questione idrica da diverse angolazioni, dalle guerre dell’acqua alla ricerca spaziale, dalle infrastrutture idriche alle tecnologie di desalinizzazione.

Ad aprire il talk Max Paiella con una performance che, tra humor e musica, leggerà i temi della della giornata in chiave ironica e provocatoria lanciando insieme al Presidente di Earth Day Italia Pierluigi Sassi, la maratona multimediale #OnePeopleOnePlanet che il prossimo 22 aprile celebrerà la Giornata Mondiale della Terra con la media partnership di Ansa. Eleonora Ammannito, project scientist dell’ASI Agenzia Spaziale Italiana farà un punto sulla ricerca della risorsa idrica su altri pianeti. Emanuele Bompan, giornalista, vice presidente del Water Grabbing Observatory ed autore del libro “Water grabbing. Guerre nascoste per l’acqua nel XXI secolo”, racconterà per immagini alcuni scenari internazionali di conflitti legati all’acqua. Per il MITE sarà in collegamento Barbara Burzotta, dirigente della Sezione SUA Divisione V “Acqua bene comune”. Tra i relatori anche Emilio Ciarlo, responsabile delle relazioni esterne, istituzionali, internazionali e comunicazione dell’AICS Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo; Simone Garroni, direttore generale di Azione Contro la Fame; Luca Masi, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Europa e ANCI Lazio. Sul tema dell’innovazione Franco e Dario Traverso, co-fondatori della startup veneta Genius Watter attiva nella creazione di impianti di desalinizzazione alimentati ad energia solare, porteranno l’esempio di come la tecnologia possa contribuire alla gestione sostenibile dell’acqua e alla soluzione di problemi di approvvigionamento idrico nei paesi con maggiore necessità.