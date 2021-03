AstraZeneca: Ats Sardegna, 20% disdette tra personale scuola

(ANSA) - CAGLIARI, 20 MAR - E' nell'ordine del 20% la percentuale di disdette da parte dele personale della scuola che da oggi ha ripreso ad essere richiamato per le vaccinazioni con AstraZeneca nei vari hub e strutture gestirte dall?Ats Sardegna.

Lo conferma all'ANSA il commissario Ares-Ats Massimo Temussi che spera comunque in un'accelerazione della campagna di somministrazione del siero anti-Covid grazie all'apertura, da marteì, del nuovo centro vaccinale nell'ex concessionaria Audi a Olbia. L'obiettivo, a regime, è arrivare a circa 6mila vaccini al giorno.

Nessuna disdetta, invece, è statata registrata dall'Aou di Cagliari che aveva ripreso ieri pomeriggio le somministrazioni del vaccino di Oxford per il personale delle forze dell'Ordine.

Lunedì 22, invece,si riprende all'Aou di Sassari e all'Azienda ospedaliera Brotzu, oltre che nel territorio della Assl di Oristano. (ANSA).