Covid: La Maddalena esce dalla zona rossa

Dalle 14 di oggi La Maddalena non è più in lockdown ed entra in zona bianca come il resto della Sardegna. Ad annunciarlo il sindaco del Comune isolano del nord Sardegna, Fabio Lai, con un video postato sulla sua pagina Facebook. "Al momento ci sono nel territorio comunale 78 positivi, tutti tracciati e in quarantena, i guariti sono 21, i ricoverati 4 e i nuovi casi 11", riferisce Lai per spiegare che "sono dati che ci portano sotto l'indice previsto per la zona rossa". La fine delle restrizioni, tuttavia, non è un "liberi tutti", come avverte il sindaco. Restano in zona rossa altri due Comuni, Sarroch e Sindia.