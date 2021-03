Covid: Kompatscher, test fai da te per non richiudere scuole

(ANSA) - BOLZANO, 16 MAR - La Provincia di Bolzano insiste sui test fai da te nelle scuole. "Si tratta al momento dell'unica strada percorribile per evitare di chiudere nuovamente le scuole e garantire la didattica in presenza", ha ribadito il governatore Arno Kompatscher.

Nei prossimi giorni il progetto pilota sarà esteso su quasi 200 scuole elementari. Prossima settimana riapriranno anche le medie. Come ha informato il presidente della Provincia autonoma, i test saranno effettuati a breve, non solo nelle scuole di lingua tedesca e ladina, ma anche in quelle italiane, anche se lì saranno solo di pomeriggio in presenza di operatori sanitari.

(ANSA).