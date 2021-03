Covid: ordinanza, Pesaro Urbino e Fermo in zona rossa

(ANSA) - ANCONA, 08 MAR - Da mercoledì 10 marzo a domenica 14 marzo nelle Marche anche le province di Pesaro Urbino e Fermo saranno zona rossa. Lo annuncia il presidente della Regione Francesco Acquaroli che aveva già preso lo stesso provvedimento per le province di Ancona e Macerata nei giorni scorsi.

"Stamattina abbiamo effettuato la valutazione dei dati settimanali della pandemia nella regione. - spiega - I numeri indicano il forte incremento di casi anche nelle province di Pesaro e Urbino e di Fermo, che mostrano una tendenza di crescita molto elevata seppure per poco non raggiungano la soglia di 250 casi ogni 100mila abitanti".

"Nella provincia di Ascoli Piceno invece si registra un trend inverso, con un lieve calo dei contagi" aggiunge Acquaroli che sottolinea: "per questi motivi, dopo un confronto con il servizio sanità, visto anche l'incremento degli accessi nei pronto soccorso e della pressione sulle strutture ospedaliere dell'ultima settimana, ho firmato l'ordinanza con la quale, da mercoledì e, per ora, fino a domenica, anche le province di Pesaro e Urbino e di Fermo saranno in zona rossa. Nel fine settimana, - conclude - tutte le province saranno rivalutate in base all'andamento della situazione epidemiologica". (ANSA).