Covid,nuovo balzo positivi con oltre 340 mila test,318 morti

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Nuovo balzo dei test risultati positivi al coronavirus in Italia in 24 ore, che sono oltre 16 mila a fronte però di oltre 340 mila analisi effettuate.

Diminuiscono invece le vittime rispetto a ieri, mentre continuano ad aumentare i pazienti in terapia intensiva.

Sono 16.424 per la precisione i positivi registrati, secondo i dati del ministero della Salute (ieri erano stati 13.314). I morti sono 318, mentre ieri erano stati 356.

Sono complessivamente 340.247 i test molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 303.850, oltre 36 mila in meno. Il tasso di positività è del 4,8%, rispetto al 4,4% di ieri (+0,4%).

Sono ora 2.157 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, con un aumento di 11 unità nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 178.

Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 18.217 persone, in calo di 78 unità rispetto a ieri.

I casi totali da inizio epidemia sono 2.848.564, i morti 96.666.

Gli attualmente positivi sono 389.433 (+1.485 rispetto a ieri), i dimessi o guariti 2.362.465 (+14.599), in isolamento domiciliare ci sono ora 369.059 persone (+1.552). (ANSA).