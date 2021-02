Fontana: 'Stop tagli a vaccini, Draghi si faccia sentire'

I tagli alla fornitura di vaccini da parte delle aziende produttrici è "insostenibile" secondo il presidente della Lombardia Attilio Fontana. Il governatore ha chiesto che il premier "faccia sentire" la sua voce "autorevole" in Europa per tutelare gli interessi italiani e la campagna vaccinale delle Regioni. "Lo stillicidio dei tagli alle forniture da parte delle aziende produttrici è molto grave! Oggi l'annuncio di AstraZeneca che riduce del 15% la fornitura all'Italia. È una situazione insostenibile - ha sottolineato Fontana - che mette in difficoltà tutte le regioni impegnate nelle campagne vaccinali". "Bisogna garantire al più presto la stabilità delle forniture perché i nostri cittadini hanno diritto di conoscere i tempi della programmazione della somministrazione dei vaccini".