Coppia scomparsa: difesa nomina noto perito per autopsia

(ANSA) - BOLZANO, 11 FEB - La difesa di Benno Neumair, il bolzanino che si trova in custodia cautelare con l'accusa di aver ucciso i suoi genitori, ha nominato come perito l'anatomopatologo Eduard Egarter Vigl, battezzato all'epoca dalla stampa il "medico di Oetzi". E' stata secretata la data dell'autopsia sulla salma di Laura Perselli, ritrovata sabato scorso sulla sponda dell'Adige ad Ora.

Per quasi 20 anni Egarter Vigl si occupò al Museo Archeologico di Bolzano, della conservazione e delle ricerche sulla famosa mummia del ghiaccio. Aveva anche collaborato a un progetto di ricerca su Tutankhamon. Fino al 2009 fu primario di anatomia e istologia patologica dell'ospedale di Bolzano.

(ANSA).