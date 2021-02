Scuola: via libera dal Cts alla ripresa del concorso

Può ripartire il concorso straordinario per l'immissione in ruolo dei docenti che abbiano insegnato almeno tre anni. Il via libera è arrivato dal Comitato tecnico scientifico al termine della riunione. Gli esperti hanno dunque autorizzato lo svolgimento delle ultime 4 prove che erano rimaste sospese e che si terranno il 15, 16, 18 e 19 febbraio.



L'idea di prolungare il calendario, data la particolarità di questo e del passato anno scolastico, era già stata presa in considerazione: la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina a fine dicembre aveva proposto alle Regioni di prolungare le lezioni fino a giugno. L'idea in campo era di discutere del tema con i governatori che hanno la competenza sul calendario scolastico. Sarebbero poi state le Regioni, in raccordo col ministero dell'Istruzione, a capire, date anche le situazioni territoriali, chi doveva prolungare e dove. Nel frattempo in queste ultime settimane sono stati chiesti dalla ministra Azzolina al Mef 250 milioni per i ristori formativi, per lezioni e recuperi da fare subito in particolare nelle zone dove è più forte la povertà educativa In agosto infine è stato siglato un accordo con gli psicologi per 40 milioni per supporto psicologico e sportelli a favore dei giovani; altrettante risorse sono state cercate ed erogate in questi mesi sempre a questo fine. L'attuale anno scolastico è partito il 14 settembre 2020. Le Regioni hanno la facoltà di adottare le determinazioni di propria competenza in materia di calendario scolastico, ferma restando la necessità di effettuare almeno duecento giorni di lezione, secondo quanto stabilito dalla normativa.