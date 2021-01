Restauri al Santa Maria della Scala, indagato sindaco Siena

(ANSA) - SIENA, 28 GEN - Indagato il sindaco di Siena Luigi De Mossi per i restauri al complesso museale del Santa Maria Della Scala per i quali, dopo un esposto della Soprintendenza, è partita un'inchiesta. A darne notizia è stato ogi lo stesso De Mossi. I reati ipotizzati sono danneggiamento al patrimonio archeologico e concorso in reato. L'area di cantiere interessata è stata posta sotto sequestro. "Mi è arrivato un avviso di garanzia questa mattina in ordine a fatti che riguardano scavi archeologici al Santa Maria Della Scala", ha annunciato il sindaco di Siena Luigi De Mossi incontrando i giornalisti.

"Francamente è la prima volta in carriera che per lavori edilizi, per reati contravvenzionali venga recapitato un avviso di garanzia come indagato al sindaco - ha aggiunto il primo cittadino -. È oltretutto ironico come il Comune di Siena sia anche parte offesa. Adesso ognuno si deve assumere le proprie responsabilità. Io mi sono assunto sempre le mie e continuerò a farlo, ma devono farlo tutti". (ANSA).